Atletico Ascoli seconda vittoria tra le mura amiche
L’Atletico Ascoli ha conquistato la sua seconda vittoria di fila in casa, dopo aver battuto 3-1 il Castelfidardo, che occupa l’ultimo posto in classifica. La squadra ha aperto le marcature già nel primo tempo e ha gestito bene il risultato nel secondo, portando a casa i tre punti davanti ai propri tifosi.
Secondo successo consecutivo casalingo per l’ Atletico Ascoli che dopo aver battuto per 3-0 il San Marino, ha superato per 3-1 anche il fanalino di coda Castelfidardo. Due successi che hanno rilanciato le ambizioni playoff della compagine del Patron Graziano Giordani, ormai stabilmente al quinto posto solitario, ultimo utile per gli spareggi, con 41 punti e quattro lunghezze in più del Notaresco sesto in graduatoria. Il tutto grazie anche ai risultati delle dirette concorrenti: due pareggi contro Chieti e Vigor Senigallia per il Notaresco, e due pareggi anche per la Vigor contro Fossombrone e appunto Notaresco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
