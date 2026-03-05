Osasuna-Maiorca sabato 07 marzo 2026 ore 14 | 00 | formazioni quote pronostici Navarri vittoriosi tra le mura amiche?
Sabato 7 marzo 2026 alle 14:00 si sfideranno Osasuna e Maiorca in una partita di Liga che si svolgerà a Pamplona. L’incontro vedrà le formazioni schierate sul campo, con le quote e i pronostici già disponibili per gli appassionati. L’Osasuna giocherà in casa, mentre il Maiorca arriverà per cercare di conquistare punti in trasferta.
La prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca. Le due squadre sono in una situazione molto diversa: i Navarri hanno 33 punti, sembrano ormai troppo lontani dal treno europeo per provare a inserirsi ma hanno praticament già raggiunto la salvezza, visto che hanno ben 9 punti di. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Osasuna-Maiorca (sabato 07 marzo 2026 ore 14:00): formazioni, quote, pronostici. Los Bermellones attesi a PamplonaLa prima gara del sabato di Liga si giocherà a Pamplona e vedrà rivaleggiare l’Osasuna e il Maiorca.
