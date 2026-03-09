Vuelle finale travolgente Schianta Cremona nell’ultimo quarto e torna prima in solitaria

Nel match tra Vuelle e Cremona, la squadra di casa ha dominato nell’ultimo quarto, conquistando una vittoria con il punteggio di 76-64. I giocatori principali della Vuelle sono stati Bertini con 14 punti, Maretto con 11 e Miniotas con 19, mentre Cremona ha visto in Trucchetti, Johnson e Virginio i suoi punti più importanti, ma non sono riusciti a contenere la rimonta finale. La Vuelle torna così in testa alla classifica.

VUELLE 76 CREMONA 64 VUELLE: Trucchetti 4, Johnson 4, Bertini 14, Maretto 11, Sakine ne, De Laurentiis 4, Tambone 3, Reginato ne, Virginio 6, Bucarelli 11, Miniotas 19, Fainke ne. All. Leka. FERRARONI CREMONA: Allen 2, Panni 13, Di Croce ne, Del Cadia, Fiodo ne, La Torre, Barbante 1, Allinei 7, Vecchiola 3, Garrett 22, Bartoli 10, Bortolin 6. All. Bechi. Arbitri: Costa, Ugolini e Agnese. Note – Parziali: 18-21, 36-35, 50-52. Tiri liberi: Vuelle 1726, Cremona 912. Tiri da 3 punti: Vuelle 717, Cremona 525. Rimbalzi: Vuelle 41, Cremona 39. Espulsi Tambone e Allen. Usciti per falli: Johnson. Spettatori: 4.430. Un ultimo quarto travolgente, terminato 26-12, e la Vuelle si riprende la testa della classifica in solitario, grazie anche al successo di Rimini che ferma Brindisi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

