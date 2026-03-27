Secondo quanto riportato dal Financial Times, Vladimir Putin avrebbe richiesto a vari oligarchi russi di effettuare donazioni volontarie per finanziare le spese militari legate alla guerra in Ucraina. Le richieste arrivano in un momento in cui i costi del conflitto, durato quattro anni, stanno crescendo e risultano più difficili da sostenere per il Paese.

Come riportato dal Financial Times, Vladimir Putin avrebbe chiesto a diversi oligarchi russi di fare donazioni spontanee per contribuire alle spese militari che, dopo quattro anni di conflitto in Ucraina, stanno diventando sempre meno sostenibili per il Paese. Secondo alcune fonti anonime, il presidente avrebbe raccolto gli imprenditori per un incontro, durante il quale li avrebbe rassicurati circa la sua intenzione di continuare a combattere fino alla completa riconquista del Donbass. Considerando l’enorme influenza che il regime ha su di loro, un rifiuto da parte loro appare piuttosto; sembra che il miliardario Suleiman Kerimov abbia annunciato di essere disposto a concedere un miliardo di euro alla causa, e anche Oleg Deripaska, magnate nel settore dei metalli, avrebbe garantito la propria disponibilità. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Putin avrebbe chiesto aiuti economici agli oligarchi russi per le spese della guerra in Ucraina

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