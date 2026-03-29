Nella disputa tra la famiglia Caponi e l’amministrazione comunale di Narni si apre un nuovo capitolo legato al solarium delle Mole. La questione riguarda il divieto di utilizzo dell’impianto per scopi balneari, in aggiunta alle contestazioni già presenti su aspetti burocratici, procedurali e documentali. La disputa si protrae da diversi mesi senza che siano state ancora trovate soluzioni definitive.

Prosegue lo scontro fra l’amministrazione comunale di Narni e la famiglia Caponi, proprietaria dell’area nelle gole del Nera. La violenza dell’acqua si abbatte sulla “spiaggetta”: il VIDEO “Tale ricostruzione – scrive in una nota la famiglia Caponi - appare del tutto priva di fondamento. Su quali basi il sindaco attribuisce a tale opera una funzione di solarium, quando gli atti progettuali e la documentazione ufficiale indicano chiaramente una diversa destinazione? Non è la famiglia Caponi a sostenerlo, ma gli stessi documenti del progetto e una targa installata al momento della realizzazione dell’opera, tuttora leggibile, che recita: ‘Pista di servizio per l’accesso ad area golenale per opere di polizia idraulica e manutenzione dell’alveo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

© Ternitoday.it - La “guerra” delle Mole, focus sul solarium: “Non può essere usato per la balneazione”

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