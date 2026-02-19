Chivu e la Mano de Dios | perché Maradona non può essere usato per giustificare Bastoni

Cristian Chivu ha fatto un paragone storico per difendere Bastoni dalla polemica. L’allenatore dell’Inter ha ricordato che anche Maradona segnò un gol di mano, cercando di minimizzare l’episodio di Bastoni contro la Juventus. Questa affermazione ha suscitato reazioni, poiché molti ritengono che non si possa usare un esempio così famoso per giustificare azioni discutibili in campo. La discussione si accende tra chi vede nella storia del calcio un richiamo legittimo e chi invece considera il paragone fuori luogo. La questione rimane aperta.

LA POLEMICA E LA STORIA. L’allenatore dell’Inter, Cristian Chivu, ha tentato di chiudere le polemiche sulla simulazione di Alessandro Bastoni in Inter-Juve (costata l’espulsione a Kalulu) con un paragone storico azzardato: “Ogni domenica c’è un caso del genere, dai tempi di Maradona che fa un gol di mano”. La frase ha scatenato l’indignazione di Napoli e degli storici del calcio. L’analisi di Napolissimo.it evidenzia l’errore concettuale: il gesto di Maradona nel 1986 contro l’Inghilterra non fu una semplice infrazione, ma un atto politico legato alla Guerra delle Falkland (649 morti argentini). 🔗 Leggi su Napolissimo.it

Leggi anche: Maradona e la Mano de Dios, tra mito, inganno e redenzione

Bastoni si scusa: “Ho sbagliato, sono un essere umano”. E Chivu tira in ballo il gol di mano di MaradonaAlessandro Bastoni si scusa dopo aver causato l'espulsione di Pierre Kalulu durante Inter-Juventus, affermando di aver commesso un errore come essere umano.

