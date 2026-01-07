Gli artisti locali in mostra alla Galleria Manoni con Di mesticheria in mesticheria
Dal 12 al 17 gennaio, in Galleria Manoni torna protagonista l'arte con un'esposizione collettiva promossa dallo scultore Otello Turci e dai gemelli Alfonso e Nicola Vaccari. In mostra saranno raccolti i lavori dei maggiori artisti del territorio che si sono impegnati a realizzare, con tecnica e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
