Posso abusare di te? la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF Vip

Durante la trasmissione del Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha rivolto ad Antonella Elia una domanda che ha suscitato molte polemiche sui social. La frase,

Sui social è polemica per una frase pronunciata da Dario Cassini ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre stavano cucinando, il concorrente le ha detto: "Se lo rovesci posso abusare di te?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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