Posso abusare di te? la domanda shock di Dario Cassini ad Antonella Elia al GF Vip

Da fanpage.it 19 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la trasmissione del Grande Fratello Vip, Dario Cassini ha rivolto ad Antonella Elia una domanda che ha suscitato molte polemiche sui social. La frase,

Sui social è polemica per una frase pronunciata da Dario Cassini ad Antonella Elia nella casa del Grande Fratello Vip. Mentre stavano cucinando, il concorrente le ha detto: "Se lo rovesci posso abusare di te?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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