Palermo festeggia i 100 anni di nonna Giovanna | Custodisce la memoria della nostra amata città

Palermo celebra con affetto il centenario di nonna Giovanna, figura simbolo della città e custode della sua storia. Un momento di condivisione e ricordo, condiviso dalla famiglia e dall’amministrazione locale, rappresentata dall’assessore Fabrizio Ferrandelli. Questa ricorrenza sottolinea l’importanza delle radici e delle tradizioni che legano i cittadini alla loro terra.

Festa grande a Palermo per i 100 anni di nonna Giovanna. A festeggiare con lei questo traguardo, oltre alla famiglia, anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli. “In rappresentanza dell'amministrazione comunale, ho partecipato alla festa per il centesimo compleanno della signora Giovanna Lembo, alla. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

