Palermo festeggia i 100 anni di nonna Giovanna | Custodisce la memoria della nostra amata città

Palermo celebra con affetto il centenario di nonna Giovanna, figura simbolo della città e custode della sua storia. Un momento di condivisione e ricordo, condiviso dalla famiglia e dall’amministrazione locale, rappresentata dall’assessore Fabrizio Ferrandelli. Questa ricorrenza sottolinea l’importanza delle radici e delle tradizioni che legano i cittadini alla loro terra.

Festa grande a Palermo per i 100 anni di nonna Giovanna. A festeggiare con lei questo traguardo, oltre alla famiglia, anche l'assessore Fabrizio Ferrandelli. "In rappresentanza dell'amministrazione comunale, ho partecipato alla festa per il centesimo compleanno della signora Giovanna Lembo, alla quale ho donato, da parte del sindaco Lagalla, la medaglia della città".

Palermo festeggia i 100 anni di Giovanna Lembo, consegnata la medaglia della città - Ha compiuto cento anni la signora Giovanna Lembo, protagonista di una festa carica di emozione e memoria, alla quale ha preso parte anche l’amministrazione comunale. msn.com

