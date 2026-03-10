Bucchianico festeggia i 100 anni di nonna Diomira

Bucchianico ha celebrato i 100 anni di nonna Diomira martedì 10 marzo. Alla cerimonia hanno partecipato familiari, amici e rappresentanti delle istituzioni, tra cui il sindaco Renzo Di Lizio. La festa si è svolta in un clima di affetto, con i presenti che hanno espresso gratitudine e ammirazione per il traguardo raggiunto dalla centenaria. La giornata si è conclusa con momenti di convivialità e ricordo.

Bucchianico festeggia una neocentenaria: nonna Diomira giunta a un traguardo davvero speciale. A celebrarlo, in un clima di grande affetto e gratitudine, martedì 10 marzo c'erano i familiari, gli amici e le istituzioni a cominciare dal sindaco Renzo Di Lizio: "La signora Diomira rappresenta una preziosa testimonianza di vita, memoria e saggezza per tutta la comunità. A lei vanno i nostri più sinceri auguri per questo importante compleanno, con l'augurio di continuare a regalarci il suo sorriso e la sua forza".

