Sul web circolano immagini di un aereo americano, un E-3G Sentry Awacs, danneggiato nella base statunitense di Prince Sultan in Arabia Saudita. Secondo fonti ufficiali, il velivolo è stato colpito da un attacco dei Pasdaran, con un danno stimato attorno al miliardo di dollari. La notizia ha attirato l’attenzione sui social e sui media internazionali.

Roma, 29 marzo 2026 - Le foto del U.S. E-3G Sentry Awacs distrutto sulla pista di atterraggio della base Usa Prince Sultan in Arabia Saudita stanno facendo il giro del web. Un colpo da quasi un miliardo, tanto vale il velivolo spia americano, di Teheran che lo ha colpito venerdì e rivendicato oggi con i Pasdaran. Le foto dell’aereo danneggiato sul web. Le immagini impietose mostrano l'aereo visibilmente danneggiato, con la parte centrale completamente distrutta dai missili iraniani. Del gioiello dell’intercettazione Usa, prodotto da Boeing con funzioni di sentinella, con l’inconfondibile cupola radar rotante posta sopra la fusoliera, resta poco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La foto dell’aereo sentinella E-3G Sentry Awacs distrutto nella base Usa in Arabia rimbalza sul web. Colpo da un miliardo dei Pasdaran

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