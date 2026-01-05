La fortuna bacia Parma | vinti 50 mila euro al San Leonardo

A Parma, nella ricevitoria di via San Leonardo, è stato vinto un premio di 50 mila euro con il concorso 10eLotto del 2 gennaio 2026. Un episodio che conferma come la fortuna possa sorridere anche nelle piccole realtà della città. Questo risultato rappresenta un momento di attenzione per gli appassionati di lotterie e giochi, sottolineando l’importanza di giocare con moderazione e responsabilità.

La fortuna bacia la nostra città. In una ricevitoria di via San Leonardo a Parma sono stati vinti 50 mila euro con il concorso 10eLotto del 2 gennaio 2026. Lo riporta Agipronews. E' stato infatti centrato un 9 Oro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 14,7 milioni di euro in.

