La fortuna bacia il casertano | vinti 22.138 euro al Lotto

La fortuna fa tappa nel casertano. L’ultima estrazione del Lotto ha premiato la provincia di Caserta con due vincite significative registrate a Casagiove e Sessa Aurunca. A Casagiove un fortunato giocatore ha centrato un terno sulla ruota di Genova, puntando sui numeri 1-18-19-32-90. La combinazione vincente ha fruttato 10.500 euro, grazie a una giocata che ha premiato la scelta di una cinquina sulla specifica ruota. La dea bendata ha sorriso anche a Sessa Aurunca, dove sono stati vinti 11.638 euro con un’altra giocata risultata vincente nell’ultima estrazione. Complessivamente, nelle due località del Casertano sono stati distribuiti oltre 22mila euro, confermando come il Lotto continui a regalare soddisfazioni anche nei centri della provincia.🔗 Leggi su Casertanews.it

