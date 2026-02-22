La Fortitudo spicca il volo al PalaDozza | Sorokas e Perkovic stendono la Real Sebastiani Rieti

Sorokas e Perkovic portano la Fortitudo alla vittoria contro Rieti, grazie a una prestazione solida e determinata. La squadra bolognese mette in campo energia e concentrazione, conquistando punti importanti in casa. La partita si decide negli ultimi minuti, quando la Fortitudo allunga il vantaggio con tiri precisi e difese intense. I tifosi presenti al PalaDozza applaudono la reazione della squadra, che ora guarda avanti con fiducia.

Sotto le volte di Piazza Azzarita, la Flats Service domina la Real Sebastiani con un terzo quarto da urlo (28-9). Sorokas monumentale con 15 rimbalzi, ma preoccupa l'infortunio a Della Rosa Una vittoria di forza, di nervi e di estrema concretezza. La Flats Service Fortitudo Bologna prosegue la mini serie iniziata con Pistoia il 1 febbraio e davanti ai 5.000 del PalaDozza, piega la Real Sebastiani Rieti per 79-65. Un successo che consolida le ambizioni biancoblu e conferma la crescita del gruppo di coach Caja, capace di piazzare l'allungo decisivo in un terzo quarto dominato fisicamente e tecnicamente. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Fortitudo, Sorokas non basta: al PalaSojourner di Rieti vince la Real SebastianiLa formazione di Fortitudo Bologna affronta una difficile trasferta al PalaSojourner di Rieti, dove la Real Sebastiani si impone con merito.

La Fortitudo ruggisce a Ruvo di Puglia: Sorokas e Perkovic trascinano la Effe al blitz esternoLa Fortitudo Bologna ha conquistato una vittoria importante a Ruvo di Puglia, mentre Sorokas e Perkovic hanno guidato la squadra con ottimi giochi offensivi.

Argomenti discussi: Serie C. La Virtus Medicina di coach Regazzi proverà a fermare la capolista Lg già battuta all’andata.

La Fortitudo Bologna soffre ma vince su Ruvo di PugliaLa Fortitudo Bologna soffre ma conquista i due punti in casa di Ruvo di Puglia. La compagine pugliese conduce per larghi tratti, poi la Fortitudo la ribalta con una terza frazione da 29 punti ... pianetabasket.com

La Fortitudo continua a correre e sbanca RuvoRivince la Fortitudo lontano dal PalaDozza, battendo Ruvo di Puglia per 83-90. Ma i due punti a parte, l’Aquila ha sofferto per tutto il match, salvata da una tripla di Imbrò nel finale e da una discu ... bologna.repubblica.it

