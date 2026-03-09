Arriva la più grande giostra mai realizzata in 55 anni nel parco per famiglie | 100 nuove assunzioni

Nel parco a tema più grande della Lombardia, situato vicino a Milano, sono previste 100 nuove assunzioni già a partire da marzo. La novità riguarda la creazione della più grande giostra mai realizzata in 55 anni di attività del parco, che porterà nuove attrazioni e opportunità di lavoro. L’iniziativa coinvolge diverse figure professionali e si inserisce nel piano di ampliamento delle strutture.

Le selezioni per la nuova stagione. Le posizioni aperte e come candidarsi Leolandia assume. Sono 100 i nuovi posti di lavoro disponibili già dal mese di marzo nel parco a tema più importante della Lombardia, non distante da Milano. Come annunciato dal colosso del divertimento a misura di famiglie e bambini, le selezioni sono aperte e le candidature si possono trasmettere attraverso l'apposito form accessibile dal sito del parco alla voce Lavora Con Noi. La nuova campagna recruiting risponde all'esigenza di rafforzare l'organico in vista di una stagione che vedrà l'inaugurazione di Reve?sum, la nuova montagna russa che debutterà in primavera. Si tratta della più grande attrazione mai realizzata nei 55 anni di storia del parco, destinata ad amplificare ulteriormente i flussi di visitatori. Arriva la più grande giostra mai realizzata in 55 anni nel parco per famiglie: 100 nuove assunzioniNell'immediato, Leolandia cerca addetti alla ristorazione e animatori per le attività di contatto con gli ospiti, compresa l'interpretazione di personaggi del mondo della fantasia e mascotte.