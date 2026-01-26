Grimaldi vara la flotta green | 17 nuove navi più efficienti e sostenibili

Grimaldi ha annunciato l’introduzione di 17 nuove navi nella propria flotta, caratterizzate da tecnologie avanzate e maggiore sostenibilità. Queste unità sono equipaggiate con motori elettronici di ultima generazione, che garantiscono consumi ridotti e rispetto delle normative ambientali più rigorose. Un passo importante per l’azienda verso un trasporto marittimo più efficiente e rispettoso dell’ambiente.

È DOTATA DI UN MOTORE elettronico di ultima generazione, coi consumi di carburante più bassi della sua categoria, e rispetta i più severi limiti internazionali in materia ambientale. Riduce infatti l'indice di emissioni di CO2 per carico trasportato: per la precisione, fino al 50% rispetto a quello delle navi della precedente generazione. È questo il biglietto da visita della Grande Manila, ultima nata della rinnovata flotta della Gruppo Grimaldi e settima unità ammonia-ready, ossia pronta all'utilizzo dell'ammoniaca come carburante alternativo a zero emissioni di carbonio. Forte di una lunghezza di 200 metri, di una larghezza di 38 e di una stazza lorda di circa 77.

