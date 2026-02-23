Ferrari punta sull' aerodinamica dopo la sconfitta politica sul motore

Ferrari ha deciso di concentrarsi sull’aerodinamica dopo aver perso terreno a causa di problemi con il motore. Le prove in Bahrain hanno mostrato che i team puntano a migliorare l'efficienza delle vetture, cercando soluzioni per aumentare la velocità in curva e ridurre la resistenza all'aria. La squadra italiana ha già testato diverse configurazioni sulle monoposto, sperando di ottenere vantaggi nelle prossime gare. La strada verso il miglioramento sembra ancora lunga.

Le recenti prove in Bahrain hanno evidenziato diverse direzioni di sviluppo tra i principali team di Formula 1, con una particolare attenzione a potenza, gestione della power unit ed efficacia aerodinamica. L’attenzione è focalizzata sulla capacità di mantenere prestazioni costanti nel corso di un giro e sull’impatto delle soluzioni implementate sui tempi e sulla gestione dell’energia, in vista delle nuove sfide del calendario. La Ferrari SF-26, guidata da Charles Leclerc, ha chiuso in testa alle prove, ma l’analisi di fondo ruota intorno a quanto accade in prospettiva Melbourne e al potenziale vantaggio di una power unit relativamente avanzata. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Ferrari presenta a Bahrain il nuovo motore, l'aerodinamica rivisitata e il cambio aggiornato, puntando a aumentare la velocità in pista.

Ferrari, grande lavoro sul motore. E quel diffusore è già pronto per l'AustraliaLa Ferrari ha avviato i test in Bahrain concentrandosi sul motore.

FERRARI: ecco COME FUNZIONA l'AERODINAMICA ATTIVA F1

