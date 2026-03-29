La favola appena iniziata di Kimi

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio in Giappone, portando a casa la vittoria dopo aver già trionfato in Cina 15 giorni fa. L’evento si è svolto con Antonelli al volante, in una gara che ha visto il pilota solo al comando per tutta la durata della competizione. La vittoria segna un’altra tappa importante nella sua serie di successi recenti.

Un uomo solo al comando: Kimi Antonelli. L'ha rifatto. Ha stravinto il Gp in Giappione, così come stravinse 15 giorni fa in Cina. Stavolta vola anche in testa al Mondiale di Formula Uno. Una favola, una splendida favola. L'Italia si sveglia innamorata di un ragazzo, un piccolo principe che non ha ancora 20 anni e che sta ridisegnando la storia a quattro ruote. Per noi la Formula Uno è sempre stata solo e soltanto Ferrari, la scuderia di Maranello che fra l'altro anche in Giappone ha dato segni di grande ripresa (terzo Leclerc). Ora ci alziamo all'alba per tifare anche e soprattutto il ragazzino di Bologna che vive a San Marino, faccia acqua e sapone, occhio vispo e un po' monello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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