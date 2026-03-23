C’è una domanda che aleggia sopra il risultato del referendum: quanto pesa davvero questa sconfitta per Giorgia Meloni? Perché il quadro che si è sedimentato nelle ultime settimane è oggettivamente pesante. Una sequenza di inciampi che, presi singolarmente, potevano essere assorbiti, ma che messi insieme costruiscono un racconto difficile da governare: Tajani trasformato in meme, il viaggio opaco di Crosetto a Dubai, il caso Del Mastro con annesso imbarazzo istituzionale, La Russa sopra le righe, una Rai percepita come schierata ma sempre meno seguita. E poi il contesto internazionale, con la guerra e l’effetto Trump che travolge anche la politica interna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Meloni perde il referendum, ma la partita è appena iniziata

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