Il nonno di Melissano festeggia i suoi primi 100 anni

Il nonno Giovanni Legittimo di Melissano ha raggiunto i 100 anni. Una tappa significativa che rappresenta un importante momento di ricordo e di celebrazione per la comunità locale. La sua lunga vita è simbolo di storia e continuità, e rappresenta un esempio di saggezza e resilienza. La famiglia e gli amici lo hanno festeggiato con affetto, condividendo questa speciale ricorrenza.

MELISSANO - Il primo centenario dell’anno è il nonnino affettuoso di Melissano, Giovanni Legittimo. Ha tagliato infatti il traguardo del secolo di vita nei giorni scorsi nella fondazione “E. Filograna” di Casarano dove è ospite da qualche mese. Giovanni, originario di Melissano, ha alle spalle. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Leggi anche: Nonno Renzo festeggia i suoi 105 anni "in mezzo a giovani speciali e volonterosi" Leggi anche: Wellmicro festeggia i suoi primi 10 anni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Radio Mercato Spezia, Mendes sempre più vicino: trattativa calda con il Modena. Lo Spezia accelera sul fronte Pedro Mendes e la sensazione è che l’intesa possa arrivare a breve. Il direttore sportivo degli aquilotti, Stefano Melissano, al termine dell’ultim - facebook.com facebook

