La Avl Lainate festeggia i suoi primi 50 anni di storia | I giovani garantiranno un futuro

La società ciclistica Avl Lainate ha celebrato i suoi primi 50 anni di attività. In una cerimonia semplice, i membri hanno ricordato i successi passati e guardano avanti, confidando nei giovani per mantenere vivo lo spirito della squadra. La società conta circa un centinaio di soci e punta a continuare a crescere nel futuro.

La società ciclistica ha circa 100 soci, tra questi anche Angelo Cogliati: 88 anni e centinaia di migliaia di chilometri alle spalle Ha festeggiato i suoi primi 50 anni l’Amatori velo Lainate, società ciclistica con un centinaio di soci. La società nacque il 30 gennaio 1976, quando un manipolo di amici, tutti appassionati di bicicletta, decise di trasformare la propria passione in una realtà associativa con l’obiettivo di “praticare e incrementare lo sport, promuovendo ogni forma agonistica e turistica di questa attività ciclistica”. Quasi cinquant’anni dopo, quell’idea è ancora viva tra gli Avl, come amano farsi chiamare i soci.🔗 Leggi su Milanotoday.it Approfondimenti su Avl Lainate Il Tennis Park festeggia i suoi primi 50 anni: una serata speciale in compagnia di Stefano Meloccaro Le conferenze di A Compagna: Storia e futuro del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio” dopo i suoi primi cent’anni Il 20 gennaio alle ore 17, nell’Aula San Salvatore di piazza Sarzano, si terrà la conferenza dedicata alla storia e al futuro del Leudo “Nuovo Aiuto di Dio” dopo il suo primo centenario. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Cinquant’anni di Amatori Velo Lainate: una storia a pedali tra sport e comunità x.com

