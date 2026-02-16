La biblioteca di Casa Professa chiusa il silenzio dei libri | perché Palermo tiene sotto chiave il suo tesoro?

La biblioteca di Casa Professa a Palermo rimane chiusa da mesi, perché i libri antichi e preziosi sono ancora sigillati in un deposito segreto. La famiglia Conigliaro, che ha lavorato per anni in quel luogo, denuncia che la mancanza di accesso ai volumi storici sta privando i cittadini di un patrimonio raro. I figli di un ex bibliotecario ricordano come il padre, Salvatore Conigliaro, abbia contribuito a conservare e catalogare manoscritti di grande valore, molti dei quali ora sono irraggiungibili. Palermo, città ricca di memoria e storia, mantiene sotto chiave un vero e proprio tesoro di carta e inchiostro.

Riceviamo e pubblichiamo una lettera dei figli di un ex bibliotecario che amava la biblioteca di Casa Professa e partecipò nell'archiviazione e sistemazione di tanti meravigliosi libri storici (famiglia Salvatore Conigliaro)Palermo è una città che parla attraverso le sue stratificazioni, i suoi.