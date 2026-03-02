A Caserta 100mila libri della biblioteca a disposizione anche dei detenuti

A Caserta, circa 100.000 libri della biblioteca del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli sono accessibili anche ai detenuti. L’iniziativa permette a chi si trova in carcere di usufruire delle risorse librarie per scopi di studio e approfondimento. La biblioteca è stata recentemente intitolata a Enrico De Nicola, con l’obiettivo di trasmettere alle nuove generazioni l’importanza dello studio e della cultura.

Tempo di lettura: 3 minuti “Intitolare la biblioteca del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Vanvitelli a Enrico De Nicola è un messaggio importante, che spero possa tramandare a studentesse e studenti la stessa attitudine allo studio che aveva De Nicola”. Lo ha detto il rettore dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Gianfranco Nicoletti, nel corso della cerimonia di intitolazione ad Enrico De Nicola, primo presidente della Repubblica Italiana, della Biblioteca del Dipartimento Giurisprudenza dell’Ateneo, a Palazzo Melzi a Santa Maria Capua Vetere. Nicoletti ha scoperto la targa di in titolazione. E sul. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - A Caserta 100mila libri della biblioteca a disposizione anche dei detenuti Terni, ottanta libri donati alla biblioteca della casa circondariale: “Promuovere la lettura a favore dei detenuti”Una donazione pari a ottanta libri di narrativa (tre pacchi complessivamente) a favore della biblioteca della casa circondariale di Terni. Riapre la biblioteca del carcere: cinquemila volumi a disposizione dei detenuti di LancianoRiparte il servizio in convenzione con il Comune di Lanciano, che cofinanzia il progetto.