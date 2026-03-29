La dottrina Papperger | così Rheinmetall sfida la politica europea e ridisegna la deterrenza

Dopo il 2022, Rheinmetall ha adottato una strategia che mette in discussione il ruolo delle istituzioni europee nella gestione dei grandi gruppi industriali. La cosiddetta “dottrina Papperger” si concentra su come l’azienda tedesca possa influenzare le dinamiche di sicurezza e difesa in Europa, ridisegnando le modalità di deterrenza e sfidando le politiche comunitarie esistenti.

L’ascesa di Rheinmetall dopo il 2022 segna un cambio di paradigma nella sicurezza europea. La cosiddetta “dottrina Papperger” mette in discussione la capacità delle istituzioni di governare i campioni industriali. Tra espansione produttiva, integrazione della supply chain e anticipo delle decisioni politiche, l’industria diventa attore geopolitico. Il rischio è una sovranità strategica privatizzata, guidata dal mercato più che dalla politica. Dalla guerra in Ucraina alla centralità industriale Il conflitto tra Russia e Ucraina ha riportato in Europa la guerra ad alta intensità, imponendo una revisione profonda delle politiche di difesa. In questo contesto, Rheinmetall è emersa come attore centrale, intercettando una domanda crescente di munizionamento, mezzi corazzati e sistemi di difesa. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La dottrina Papperger: così Rheinmetall sfida la politica europea e ridisegna la deterrenza Articoli correlati Leggi anche: La dottrina dell’imprevedibilità di Trump è la nuova deterrenza americana nel mondo Leggi anche: Macron prepara la nuova dottrina sull’“europeizzazione” della deterrenza nucleare francese