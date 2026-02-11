La dottrina dell’imprevedibilità di Trump è la nuova deterrenza americana nel mondo

Washington, 2023 – L’anno di Donald Trump alla Casa Bianca si apre con una novità che sta scuotendo le relazioni internazionali. La sua strategia si basa sulla dottrina dell’imprevedibilità, che secondo alcuni analisti rappresenta la nuova deterrenza degli Stati Uniti nel mondo. Le decisioni prese durante il suo mandato, spesso sorprendenti, fanno discutere esperti e alleati. La politica americana si muove su un filo instabile, lasciando il resto del mondo a chiedersi quali mosse arriveranno domani.

Washington. L’anno di presidenza di Donald Trump è stato segnato da una serie di decisioni sulla scena internazionale. In medio oriente, Washington ha irrigidito la pressione sull’Iran, incorniciando lo scontro attorno al rischio nucleare e all’antagonismo verso il regime iraniano. In America latina, le forze statunitensi hanno rimosso Nicolás Maduro dal potere in Venezuela, facendolo senza una presenza militare di lungo periodo e senza il caos che alcuni avevano previsto. In Europa, Trump ha ventilato apertamente l’idea di acquisire la Groenlandia, innescando una rara rottura pubblica con un alleato Nato e costringendo i governi europei a chiedersi fin dove Washington possa essere disposta a spingere la propria leva. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Nelle prossime settimane, forse già entro fine febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron terrà il suo terzo discorso sulla strategia nucleare del paese.

In Venezuela, Donald Trump ha richiamato la «dottrina Monroe» per giustificare l’azione militare del 3 gennaio, che ha portato all’arresto di Nicolás Maduro e al trasferimento negli Stati Uniti.

