Nelle prossime settimane, forse già entro fine febbraio, il presidente francese Emmanuel Macron terrà il suo terzo discorso sulla strategia nucleare del paese. Si aspetta che chiarisca come Parigi intenda rafforzare la propria deterrenza in un quadro europeo più integrato. La sua parola sarà importante per capire se Parigi continuerà sulla linea di un’“europeizzazione” della deterrenza nucleare o se adotterà posizioni più autonome.

Come sfruttare il nucleare per un'Europa autonoma sull'energia. I numeri dell'Aim Bruxelles. Nelle prossime settimane, forse già alla fine di febbraio, Emmanuel Macron pronuncerà il terzo discorso da presidente sulla dottrina nucleare della Francia. A differenza dei due precedenti, quando gli europei lo avevano ascoltato con orecchio distratto perché convinti della perennità dell’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti, il discorso del 2026 è atteso con grande interesse. L’“europeizzazione” della deterrenza nucleare francese non è un concetto nuovo. Ma Trump ha smesso di considerare l’Europa come alleato, ha avviato il disimpegno degli Stati Uniti e ha minacciato l’annessione della Groenlandia, sotto sovranità della Danimarca. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Macron prepara la nuova dottrina sull’“europeizzazione” della deterrenza nucleare francese

Approfondimenti su Macron Discorsi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Macron Discorsi

Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, le news del 3 febbraio. Macron: in corso i preparativi per una telefonata con Putin; Russia attacca, Ucraina al gelo. Zelensky accusa Mosca, Macron prepara il dialogo con Putin; Orion 26, così la Francia si prepara alla guerra ad alta intensità in Europa; Tempo di rinunce. Anche la Nato spinge Zelensky alle concessioni, Macron vuole parlare con Putin (di A. Mauro).

Macron prepara la nuova dottrina sull'europeizzazione della deterrenza nucleare franceseLa strategia prevede un'estensione della protezione garantita dalla force de frappe, che non significa cedere il controllo a Bruxelles. Il presidente francese è determinato a lasciare in eredità un'Eu ... ilfoglio.it

La nuova giravolta di Macron sulla Russia: voleva inviare i militari in Ucraina, ora spera nel dialogo con Putin. E l’Ue lo supportaMacron il mediatore. Macron il combattente. E oggi, non è chiaro se questa rimarrà l’ultima versione, Macron il pacificatore. Da quando i carri armati russi hanno invaso l’Ucraina, nel febbraio del ... ilfattoquotidiano.it

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha confermato che sono in corso discussioni a livello tecnico per preparare un futuro contatto diretto con il Presidente della Federazione Russa Vladimir Putin. Sentite questa... Durante una visita nel dipartimento dell'A facebook