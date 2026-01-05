Paolo Rossi ricorda Gianluca Vialli, evidenziando come conoscesse il calcio nella sua essenza più autentica. Mentre molti lo ricordano per i successi in Champions League, Rossi mette in luce il valore della sua passione e umanità, aspetti forse meno evidenti ma fondamentali nella carriera e nella vita di Vialli. Un ricordo sincero che approfondisce il suo rapporto con il calcio e il suo modo di viverlo.

Paolo Rossi racconta Vialli: «Conosceva il calcio nella sua felicità. Tutti lo ricordano per la Champions ma.». Le parole del giornalista. In occasione dell'anniversario della scomparsa di Gianluca Vialli, il giornalista Paolo Rossi ha voluto omaggiare l'indimenticato capitano bianconero durante il programma Primo Tempo sul canale YouTube di .com. La riflessione di Rossi si è snodata attorno al concetto di "felicità calcistica", una dote che Vialli ha saputo coltivare fin dagli esordi e che ha poi trasformato in forza d'urto durante i momenti più complessi della sua carriera a Torino. Il ritratto tracciato da Rossi descrive un uomo capace di attingere alle proprie radici per superare le pressioni di un ambiente esigente come quello juventino.

© Juventusnews24.com - Paolo Rossi racconta Vialli: «Conosceva il calcio nella sua felicità. Tutti lo ricordano per la Champions ma…» – VIDEO

