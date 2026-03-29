L'attrice ha condiviso alcune riflessioni personali, affermando che l'ambizione rappresenta una possibilità e che a volte il silenzio può essere un rifugio. Dopo aver ottenuto un riconoscimento a livello internazionale, ha partecipato alla trasmissione televisiva su Rai 3, dove ha raccontato la sua collaborazione con una nota stilista. La puntata è stata trasmessa di recente, portando alla luce aspetti della sua carriera e della sua vita.

Greta Ferro parla piano, ma non è mai una voce leggera. Dentro c’è una stratificazione di esperienze, di scelte, di contraddizioni tenute insieme con lucidità. C’è una disciplina imparata presto, un’idea molto concreta dell’ambizione, e insieme una fragilità che non viene nascosta, ma attraversata. Nel suo modo di stare al mondo non c’è mai compiacimento. Piuttosto una continua negoziazione tra ciò che si è e ciò che si cerca di diventare. Tra il bisogno di fare, di costruire, di esserci, e quello, altrettanto forte, di ritirarsi, di proteggersi, di restare in uno spazio proprio. È in questa tensione che si inserisce il suo percorso in Illuminate, la docuserie prodotta da Anele dove nella untata del 29 marzo in seconda serata su Rai 3, incontra Rosita Missoni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Greta Ferro, l’attrice si racconta: “L’ambizione è possibilità, e il silenzio a volte è casa”

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