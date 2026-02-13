A Montemesola, il Partito Democratico ha deciso di firmare un appello contro 15 anni di gestione comunale, anche se alcuni membri del partito si sono espressi in modo critico nei confronti della propria scelta. La decisione ha sorpreso molti, considerando le divisioni interne e il fatto che il partito ha comunque deciso di sostenere l'iniziativa promossa dal Partito Comunista. Durante la firma, alcuni esponenti hanno dichiarato che si tratta di un gesto simbolico per chiedere un cambiamento reale. La vicenda ha attirato l’attenzione dei cittadini, che si chiedono cosa succederà ora.

Tarantini Time Quotidiano Ieri abbiamo scoperto due cose: uno, che a Montemesola esiste il Partito Democratico; due, che anche il Pd ha aderito all’appello del Partito Comunista, che a sua volta ha aderito all’appello delle opposizioni che al mercato mio padre comprò. E l’ironia finisce qui. Perché abbiamo detto sin dal principio, e ne siamo convinti, che l’appello delle opposizioni è legittimo. Punto. Non si discute. È politica, è diritto di critica, è dialettica democratica, l’appello è pesino necessario. È politicamente comprensibile, e rientra pienamente nel diritto – e nel dovere – di chi non governa (e non ha governato soprattutto) di criticare chi governa. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Montemesola, contro 15 anni di governo: Coro firma anche contro se stesso

Approfondimenti su montemesola anni

Questa mattina a Palermo si sono svolte manifestazioni contro lo spaccio di droga, promosse dall’iniziativa 'Oggi non si spaccia'.

Le nuove collezioni Mesi 18 e 24 Anni 3/4/5/6/7/8 La particolarità #crispiano #taranto #statte#montemesola #massafra - facebook.com facebook