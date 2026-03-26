Indagate su chi ha conosciuto online parlano i genitori del 13enne che ha accoltellato la prof | la loro paura sul figlio dopo l’interrogatorio

I genitori di un ragazzo di 13 anni coinvolto in un episodio avvenuto in una scuola di Trescore hanno rilasciato dichiarazioni dopo essere stati interrogati. La famiglia ha riferito di essere preoccupata rispetto alle conoscenze online del figlio, che si trovava sotto indagine. L’incidente ha coinvolto un’insegnante di francese, colpita con un coltello durante l’orario scolastico.

Parla per la prima volta la famiglia del 13enne che ha accoltellato Chiara Mocchi, l’insegnante di francese aggredita proprio a scuola a Trescore, nella Bergamasca. Lo studente aveva ripreso tutto con una diretta su Telegram. Da casa era partito mettendo nello zaino un coltello e una pistola scacciacani, oltre che uno spray al peperoncino. E aveva indossato un pantalone mimetico e una maglia bianca con la scritta in rosso «vendetta». Dopo la l ettera dell’insegnante dall’ospedale di Bergamo, la famiglia del 13enne scrive attraverso l’avvocato Carlo Foglieni di essere «ancora profondamente scossa per quanto accaduto, ma apprende con sincero sollievo che la professoressa Chiara Mocchi non sia in pericolo di vita e che le sue condizioni siano in miglioramento» I dubbi sui social e chi frequentava. 🔗 Leggi su Open.online

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