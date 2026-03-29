Con l’avvicinarsi della primavera, i laboratori della nota offelleria di Bovolone riprendono la produzione dei tradizionali lievitati pasquali, tra cui spicca la colomba artigianale veronese. La ricetta antica viene ancora oggi realizzata a mano, seguendo pratiche tradizionali e metodologie tramandate nel tempo. La produzione si concentra su prodotti di alta qualità, preparati con metodi artigianali e ingredienti selezionati.

Con l’arrivo della primavera, nei laboratori della Rinomata Offelleria Perbellini di Bovolone tornano protagonisti i grandi lievitati pasquali. Tra questi, la colomba rimane uno dei dolci simbolo della festa. Negli ultimi anni la colomba artigianale ha registrato un crescente interesse tra i consumatori, sempre più attenti alla qualità degli ingredienti e ai tempi di lavorazione. Una tendenza evidenziata anche dal primo Osservatorio Divina Colomba, che conferma il ritorno di attenzione verso i lievitati realizzati secondo metodi artigianali. Alla Offelleria Perbellini, realtà con oltre 150 anni di storia, la colomba rappresenta un momento importante della produzione stagionale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

© Veronasera.it - La colomba artigianale veronese dalla ricetta antica e incartata ancora a mano

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