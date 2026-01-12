Monsignor Felice Accrocca, nuovo vescovo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e Foligno, ha inviato una lettera ai fedeli delle due comunità. In attesa di definire i tempi del suo arrivo in Umbria, ha incontrato i responsabili locali a Benevento, avviando così i primi contatti istituzionali. Un passo importante per un percorso di confronto e collaborazione tra le diocesi.

In attesa di conoscere i tempi del suo arrivo in Umbria, il vescovo di Benevento monsignor Felice Accrocca - nominato a capo delle diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno - ha invitato nella città campana il vescovo in carica Domenico Sorrentino, i vicari (ora delegati) delle due diocesi oltre ai responsabili dei diversi uffici delle due chiese per prendere dunque i primi contatti. Intanto Accrocca scrive ai fedeli delle sue nuove diocesi. "Carissimi fratelli e figli, il Signore mi ha inviato a voi e Lui sa quello che fa: ho accolto la sua chiamata con serenità, pur con tutte le domande – e le paure – che in tali momenti affollano la mente e con cui bisogna fare i conti; confido però sulla Grazia di Dio e anche su di voi" dice monsignor Accrocca nella lettera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I preparativi del vescovo. Monsignor Accrocca scrive ai fedeli delle due Diocesi

Leggi anche: Monsignor Felice Accrocca nuovo vescovo delle Diocesi di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino e di Foligno

Leggi anche: Il dopo-Sorrentino nel segno del più "francescano" dei vescovi: monsignor Felice Accrocca chiamato a reggere la diocesi

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

I preparativi del vescovo. Monsignor Accrocca scrive ai fedeli delle due Diocesi; Assisi-Gualdo Tadino-Nocera Umbra e Foligno: ecco il nuovo Vescovo scelto da Papa Leone XIV; MASTELLA JUNIOR:” GRANDE GIOIA PER LA NOMIA A VESCOVO DI ASSISI PER MONS. ACCROCCA”; Mons. Accrocca Vescovo di Assisi e Foligno, gli auguri della Libertas e di Pellegrino Mastella.

I preparativi del vescovo. Monsignor Accrocca scrive ai fedeli delle due Diocesi - "Ho accolto la chiamata del Signore con serenità". msn.com