Sanità Auriemma M5S | Campania fuori dal piano di rientro ora nuova fase

Un rappresentante del Movimento 5 Stelle ha annunciato che la regione ha completato il percorso di uscita dal piano di rientro sanitario. L’obiettivo di questa fase, secondo quanto dichiarato, è avviare un rilancio del sistema e migliorare l’efficienza dei servizi. La comunicazione è stata data attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi o sui dati specifici che hanno portato a questa conclusione.

Sanità, Auriemma (M5S): “Uscita dal piano di rientro traguardo storico, ora nuova fase per rilancio e servizi più efficienti”. “L’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta un risultato storico, atteso da anni dai cittadini campani. Un traguardo che segna l’inizio di una nuova fase, nella quale sarà finalmente possibile programmare con maggiore efficacia investimenti, rafforzare il personale sanitario, ammodernare strutture e tecnologie e garantire servizi più vicini ai bisogni delle persone”. Lo dichiara l’onorevole Carmela Auriemma, coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Napoli e vicecapogruppo alla Camera. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Sanità, Auriemma (M5S): “Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova fase” Articoli correlati Sanità, la regione Campania (finalmente) fuori dal piano di rientroA dare la notizia è stato il governatore Roberto Fico: la Regione Campania è finalmente fuori dal piano di rientro sanitario. Regione, Petracca (Pd): Dopo l’uscita dal piano di rientro un nuova fase per la sanità campana“L’uscita della Regione Campania dal Piano di rientro rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera comunità regionale. Tutto quello che riguarda Sanità Auriemma M5S Campania fuori dal... Argomenti discussi: Sanità, Auriemma (M5S): Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova fase. Sanità, Auriemma (M5S): Campania fuori dal piano di rientro, ora nuova faseRiceviamo e pubblichiamo L’uscita della Regione Campania dal piano di rientro sanitario rappresenta un risultato storico, atteso da anni dai cittadini campani. Un traguardo che segna l’inizio di una ... ilmediano.com Sanità, la Campania esce dal piano di rientro dopo 19 anni: ok del ministero della SaluteLa Campania è uscita dal disavanzo nel settore sanità dopo il deficit iniziato nel 2007. Intesa col Ministero della Salute, si torna alla gestione ordinaria del sistema sanitario regionale. Leggi tutt ... fanpage.it