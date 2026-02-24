Taglio del nastro per le prime due casette dei libri dedicate al book-crossing

Il Comune di San Nicola la Strada ha aperto le prime due “Casette dei Libri” per il book-crossing, perché vuole incentivare la lettura tra i residenti. Le strutture, posizionate in punti strategici del paese, permettono a chiunque di scambiare libri facilmente. Questa iniziativa mira a rafforzare il senso di comunità e a favorire la condivisione culturale tra cittadini di tutte le età. La prossima fase prevede l’installazione di ulteriori scaffali pubblici.

Il comune di San Nicola la Strada inaugura le prime due "Casette dei Libri" dedicate al Book Crossing, un'iniziativa volta a promuovere la lettura, la condivisione culturale e la partecipazione attiva della comunità. La cerimonia inaugurale si terrà domenica 1 marzo. Alle 10 il taglio del nastro della casetta in largo Rotonda, poi - alle 11,30 - quello nella nuova villetta comunale di via Patturelli. Le casette rappresentano un nuovo presidio culturale aperto a tutti, uno spazio libero dove ciascun cittadino potrà prendere un libro e lasciarne un altro, contribuendo alla crescita collettiva attraverso la lettura.