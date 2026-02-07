La Bibbia di Borso d’Este Il capolavoro torna a casa Mostra lampo poi a riposo

La Bibbia di Borso d’Este torna a casa dopo un viaggio a Roma. La mostra si è conclusa, e il capolavoro ora riposa nelle Gallerie Estensi. La direttrice Alessandra Necci commenta che i colori sono ancora più vividi di prima, segno che il restauro ha fatto bene al manoscritto. La Bibbia, uno dei pezzi più preziosi della collezione, ha attirato molti visitatori e ora si prepara a restare esposta nel suo spazio abituale.

"Guardi la Bibbia. Mi sembra che sia rientrata da Roma con dei colori ancora più belli", esordisce la professoressa Alessandra Necci, direttrice delle Gallerie Estensi. "Io sono convinta che i libri abbiano un'anima, e credo proprio che la Bibbia sia stata felice di tornare a Roma dopo tanti anni. Noi tutti siamo stati onorati di portarla al Senato, una sede prestigiosissima. Ora siamo altrettanto felici di accoglierla nuovamente qui, nella sua casa". Protetto da un imponente apparato di sicurezza, il libro più bello del mondo è rientrato alla Biblioteca Estense dopo due mesi e mezzo a Roma: alla Biblioteca del Senato l'hanno ammirato più di 15mila visitatori, incantati dallo splendore d'oro delle sue miniature e dai lapislazzuli che il duca fece arrivare da terre lontane.

