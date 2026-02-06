Leone XIV riceve la leggendaria Bibbia di Borso d’Este in Vaticano dopo 555 anni

Questa mattina, in Vaticano, il papa Leone XIV ha ricevuto la Bibbia di Borso d’Este, un manoscritto considerato tra i più preziosi e rari al mondo. Sono passati 555 anni da quando fu scritto, e oggi il libro torna a riempire le pagine di un’occasione speciale. La Bibbia, conservata con cura, è stata portata in Vaticano per essere mostrata e toccata con mano da una figura di grande rilievo. In tutta questa lunga storia, sono cambiate tante cose, ma quel manoscritto conserva ancora il suo fascino e la sua importanza

Sono passati 555 anni. Più di mezzo millennio scandito dal respiro della storia, dalle dinastie che crollano e dai papi che si succedono. Il mondo è cambiato, e molto profondamente. Eppure, il 5 febbraio, la Bibbia di Borso d'Este ha varcato nuovamente la soglia del Vaticano, portata in udienza dal presidente del Senato Ignazio La Russa come si reca un tesoro in pellegrinaggio. Non un semplice manoscritto, ma il «libro più bello del mondo», come venne definito a più riprese: un prodigio di miniatura dove l'oro e il lapislazzuli afghano sembrano quasi dialogare con la parola divina.

