La Basilica di Assisi s' illumina di blu nella Giornata della consapevolezza sull' autismo
Per la Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo, la facciata superiore della Basilica di San Francesco ad Assisi sarà illuminata di blu fino al primo aprile. L'iniziativa coinvolge i frati del Sacro Convento, che hanno deciso di aderire alla campagna internazionale di sensibilizzazione dedicata alla condizione. La scelta di illuminare il monumento si ripete ogni anno in questa occasione.
In occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull'autismo la facciata della chiesa superiore della Basilica di San Francesco in Assisi si illuminerà di blu fino a mercoledì primo aprile, rinnovando l’adesione dei frati del Sacro Convento alla campagna mondiale di sensibilizzazione. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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