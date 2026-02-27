Riconoscimento Internazionale per la Stroke Unit dell?Ospedale del Mare

La Stroke Unit dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro ha ricevuto il livello Diamond, il massimo riconoscimento, dall’European Stroke Organization (ESO). Questo certificato attesta il riconoscimento internazionale della qualità delle cure offerte dalla struttura, che si occupa di trattare e gestire gli ictus. La notizia è stata annunciata dall’ospedale stesso e conferma il livello di eccellenza raggiunto nel settore.

La Stroke Unit dell’Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, ha ottenuto il prestigioso e massimo riconoscimento, livello Diamond, da parte dell’European Stroke Organization (ESO) per il terzo trimestre del 2025 nell’ambito delle strutture sanitarie dotate di Stroke Unit. L’ESO-Angels Award (con il prestigioso livello "Diamond") è un riconoscimento internazionale assegnato dall'Organizzazione Europea per l'Ictus (ESO) insieme all'Angels Initiative. Il riconoscimento internazionale di eccellenza è stato assegnato alle equipe di Neuroradiologia diretta da Vincenzo D’Agostino e di Neurologia diretta da Mauro Idone per aver... 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Riconoscimento Internazionale per la Stroke Unit dell?Ospedale del Mare Nuovo ospedale, Neurologia e Stroke Unit a pieno regimeL'Azienda Sanitaria Friuli Occidentale (ASFO) ha completato il trasferimento dei reparti di Neurologia e Stroke Unit nel nuovo ospedale di Pordenone... La stroke unit di Portogruaro è tra le migliori in Italia per la cura dell'ictusLa stroke unit dell’ospedale di Portogruaro si conferma tra le strutture più performanti a livello nazionale nella cura dell’ictus ischemico. Qui trovi contenuti e aggiornamenti collegati alla notizia. Temi più discussi: Giacomo Bertò: nuovo riconoscimento internazionale per il giovane scrittore trentino; Nuovo premio internazionale per l’autore trentino di Giacomo Bertò; Il Museo Civico della Paglia di Signa sulla prestigiosa rivista internazionale; Nemi, arriva il riconoscimento del Sindaco a per la promozione internazionale del territorio. Riconoscimento internazionale a favore della Stroke Unit dell'Ospedale del MareLa Stroke Unit dell'Ospedale del Mare della ASL Napoli 1 Centro, ha ottenuto il prestigioso e massimo riconoscimento, livello Diamond, da parte dell'European Stroke Organization (ESO) per il terzo tr ... ansa.it Al cardinale Filoni il premio internazionale 'Nassiriya per la Pace'E' stato conferito al cardinale Fernando Filoni, Gran Maestro dell'Ordine del Santo Sepolcro, il premio Internazionale 'Nassiriya per la Pace', promosso dall'associazione culturale Elaia. (ANSA) ... ansa.it LUXlife AWARDS AL FESTIVAL TEATRO ROMANO VOLTERRA DOPPIO RICONOSCIMENTO INTERNAZIONALE sipario.it/attualita/i-fa… x.com L’Ospedale Pederzoli tra i migliori d’Italia: il riconoscimento della rivista internazionale Newsweek 2026 L’Ospedale P. Pederzoli si conferma un’eccellenza della sanità italiana. La prestigiosa rivista internazionale Newsweek, nella sua analisi annuale "Worl - facebook.com facebook