Kosovo-Turchia finale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si gioca la finale dei playoff per la qualificazione ai Mondiali 2026 tra Kosovo e Turchia. La squadra di casa cerca la prima qualificazione al torneo, mentre gli avversari, in crescita, puntano a ottenere il pass per la competizione internazionale. La partita determina quale delle due nazionali si assicurerà un posto nella prossima fase delle qualificazioni mondiali. La partita si svolge in un contesto di grande attesa.

Gara valida per la finale dei playoff Mondiali 2026. I padroni di casa puntano alla prima storica qualificazione al torneo iridato, ma di fronte c’è un avversario in forte ascesa che vuole suggellare i recenti progressi staccando il pass per la grande rassegna calcistica. Kosovo-Turchia si giocherà martedì 31 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Fadil Vokrri di Pristina. KOSOVO-TURCHIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I kosovari hanno superato la Slovacchia in semifinale, riuscendo a recuperare per ben due volte lo svantaggio per poi imporsi per 4-3. Ora l’obiettivo è il MOndiale, e sarebbe la prima volta per questa piccola Nazionale che sta vivendo un momento entusiasmante. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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