Slovacchia-Kosovo semifinali playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Si disputa la semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 tra Slovacchia e Kosovo. La partita decide quale delle due nazionali accederà alla fase finale del torneo. L’incontro si svolge in un contesto di grande attesa, con le formazioni pronte a scendere in campo per ottenere la qualificazione. La gara sarà trasmessa in diretta e rappresenta un passaggio importante per entrambe le squadre.

Gara valida per la semifinale dei playoff di Mondiali 2026. Entrambe le squadre sono determinate a mantenere vivo il sogno iridato. Slovacchia-Kosovo si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Tehelne Pole. SLOVACCHIA-KOSOVO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli slovacchi hanno partecipato soltanto una volta ai Mondiali, nel lontano 2010, per cui, a distanza di sedici anni, vogliono riprovarci. La Nazionale di Calzona deve passare attraverso i playoff, dopo aver terminato in seconda posizione il Gruppo A alle spalle della Germania, a cui ha conteso fino alla fine la qualificazione diretta dopo averla sconfitta per 2-0 in casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Slovacchia-Kosovo, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Italia-Irlanda del Nord, semifinali playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Galles-Bosnia, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Tutti gli aggiornamenti su Slovacchia Kosovo semifinali playoff... Temi più discussi: L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Pronostico Slovacchia-Kosovo: analisi e probabili formazioni 26/03/2026 Qualificazioni Mondiali; 16 squadre (Italia compresa) per 4 posti: come funzionano gli spareggi europei; Mondiali 2026: le nazionali qualificate e il calendario degli spareggi. Pronostico Slovacchia-Kosovo: la coppia da 26 gol mette paura a CalzonaSlovacchia-Kosovo è una semifinale dei playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca giovedì alle 20:45: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it Playoff Mondiali 2026: dove vederle tutte le semifinali europee in TV e streamingI playoff europei per i Mondiali 2026 entrano nel vivo con le semifinali decisive. Otto squadre si sfidano in partite ad alta tensione per conquistare un posto nella fase finale del torneo. Grazie all ... tag24.it Andrei Coubi, attualmente in prestito all’Universitatea Cluj, è stato convocato dalla nazionale per la gara di qualificazione ai Mondiali contro la Turchia. In caso di passaggio del turno, la squadra affronterà in trasferta una tra Slovacchia e Kosovo. x.com Hakan Calhanoglu guiderà, da capitano, la nazionale turca ai playoff europei che assegnano gli ultimi posti per il Mondiale 2026. Semifinale con la Romania, finale con Slovacchia o Kosovo - facebook.com facebook