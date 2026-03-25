Turchia-Romania semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Da sport.periodicodaily.com 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Turchia e Romania si disputa con entrambe le squadre in buona condizione e un attacco efficace. La partita rappresenta un passaggio decisivo per l’accesso alla fase finale del torneo. La gara si svolge in un contesto di grande attesa e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e si preparano a scendere in campo.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Entrambe le squadre arrivano a uesto fondamentale appuntamento in buona forma, con una ottima vena realizzativa che fa presupporre tanto spettacolo. Turchia-Romania si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18 presso il Besiktas Park di Istanbul. TURCHIA-ROMANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I turchi vogliono tornare alla fase finale di un Mondiale dopo 24 anni dalla sua ultima partecipazione, la seconda in assoluto, nel 2022 in Corea e Giappone, dove ottenne un risultato molto brillante piazzandosi sul terzo gradino del podio. Da quel momento, però, non ci sono state più apparizioni nella fase finale, e l’obiettivo può essere di nuovo raggiunto attraverso questo percorso di playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

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