Turchia-Romania semifinale playoff Mondiali 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

La semifinale dei playoff per i Mondiali 2026 tra Turchia e Romania si disputa con entrambe le squadre in buona condizione e un attacco efficace. La partita rappresenta un passaggio decisivo per l’accesso alla fase finale del torneo. La gara si svolge in un contesto di grande attesa e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate e si preparano a scendere in campo.

Gara valida per la semifinale dei playoff Mondiali 2026. Entrambe le squadre arrivano a uesto fondamentale appuntamento in buona forma, con una ottima vena realizzativa che fa presupporre tanto spettacolo. Turchia-Romania si giocherà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 18 presso il Besiktas Park di Istanbul. TURCHIA-ROMANIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I turchi vogliono tornare alla fase finale di un Mondiale dopo 24 anni dalla sua ultima partecipazione, la seconda in assoluto, nel 2022 in Corea e Giappone, dove ottenne un risultato molto brillante piazzandosi sul terzo gradino del podio. Da quel momento, però, non ci sono state più apparizioni nella fase finale, e l’obiettivo può essere di nuovo raggiunto attraverso questo percorso di playoff. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Turchia-Romania, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Articoli correlati Leggi anche: Galles-Bosnia, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Danimarca-Macedonia del Nord, semifinale playoff Mondiali 2026: le probabili formazioni e dove vederla Gol PAZZESCHI che non vedremo più Approfondimenti e contenuti su Turchia Romania semifinale playoff... Temi più discussi: Dove vedere Turchia-Romania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; L'Italia andrà al Mondiale? Il calendario dei playoff europei; Mircea Lucescu, che fine ha fatto: al playoff Mondiale con Romania, diventa il c.t. più anziano di sempre; Turchia-Romania: fattore campo e talento in rosa, tutto dà i turchi in pole position. Pronostico Turchia-Romania: Montella può sorridereTurchia-Romania è una partita valida per le prossime qualificazioni Mondiali: dove vederla, probabili formazioni e pronostico ... ilveggente.it Qualificazioni Mondiali, Turchia-Romania: quote e pronosticoIl cerchio si chiude. Al termine delle semifinali in programma giovedì (tutte con la formula della gara unica) si conosceranno le finaliste europee che si contenderanno gli ultimi quattro biglietti di ... corrieredellosport.it Calhanoglu convocato dalla Turchia per il playoff mondiale contro la Romania Hakan Calhanoglu risponde presente. Il regista dell’Inter è stato inserito da Vincenzo Montella nella lista dei convocati della Turchia per il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 - facebook.com facebook