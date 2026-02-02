La Juventus ha deciso di non riaccogliere Randal Kolo Muani. Dopo settimane di voci, l’attaccante francese non vestirà più la maglia bianconera. Il Tottenham ha chiuso definitivamente la porta e ora la società di Torino si concentra su altre soluzioni per l’attacco. Niente acquisti last minute, quindi, e il mercato si chiude con i volti noti già in rosa.

La Juventus ha ufficialmente archiviato l’ipotesi Randal Kolo Muani: nell’ultimo giorno di mercato non arriverà alcun nuovo centravanti a Torino e l’attaccante francese non farà ritorno in bianconero. La decisione è maturata dopo il muro opposto dal Tottenham, che non ha mai aperto all’ipotesi di interrompere il prestito in anticipo. Il no del Tottenham e la linea Frank. Gli indizi erano chiari da tempo. La titolarità di Kolo Muani nelle ultime gare contro Eintracht Francoforte e Manchester City ha confermato la centralità del giocatore nel progetto degli Spurs. Una linea ribadita anche dall’allenatore Thomas Frank, che ha chiuso ogni spiraglio: il francese non si muove da Londra. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Kolo Muani non torna alla Juventus: il Tottenham chiude la porta

Approfondimenti su Kolo Muani Tottenham

La Juventus sperava di riavere Kolo Muani in rosa, ma il Tottenham ha preso una decisione definitiva.

Secondo Fabrizio Romano, il possibile ritorno di Kolo Muani alla Juventus, dopo l’esperienza al Tottenham, dipende da vari fattori.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Kolo Muani Tottenham

Argomenti discussi: Perché la Juventus rivuole Kolo Muani? Dall'operazione saltata in estate al ritorno di fiamma, nuovo tentativo per l'attaccante francese; Juve, ecco perché Kolo Muani può arrivare più facilmente (al di là dello Spalletti pensiero); Juve, c'è l'ipotesi di un ritorno per l'attacco; Juve-Kolo Muani, ritorno di fiamma? No del Tottenham (e del PSG): il retroscena.

Certi amori finiscono: perché Kolo Muani alla Juventus è saltato e cosa succede adessoRandal Kolo Muani non torna alla Juventus ad un anno di distanza dal colpo di calciomercato dello scorso inverno. juvedipendenza.net

Perché Kolo Muani alla Juventus è saltato: la posizione del Tottenham e cosa può succedere in estateIl Tottenham non ha liberato Kolo Muani che quindi non torna alla Juventus e chiuderà la stagione in Inghilterra. Ma in estate l'attaccante rientrerà al PSG che lo cederà nuovamente. msn.com

Calciomercato diretta ultimo giorno: da Kolo Muani a Mateta, aggiornamenti su trattative e affari last minute - facebook.com facebook

#Juventus - Ore caldissime per il possibile ritorno di #KoloMuani: se salta il francese, i bianconeri valutano un nuovo tentativo per #Sorloth L’ #AtleticoMadrid non chiude alla cessione, ma punta a cedere il norvegese a titolo definitivo (25 milioni). La #Juve i x.com