Durante le qualifiche del Gran Premio del Giappone, terza gara del campionato di Formula Uno, Andrea Kimi Antonelli ha ottenuto la pole position, staccando di molto il rivale diretto, George Russell. La Ferrari ha registrato difficoltà nelle prove ufficiali, mentre Antonelli ha concluso in prima posizione, dimostrando un vantaggio significativo rispetto agli altri piloti in pista.

Andrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese si è esaltato sulla magica pista di Suzuka, sfruttando l’enorme potenziale della sua Mercedes W17 e scavando un solco rispetto al compagno di squadra dopo essere andato più forte per tutto il weekend. Seconda pole position consecutiva dopo Shanghai per il giovane italiano, che a questo punto sogna un clamoroso back-to-back in vista della gara di domani. Alle spalle delle Frecce d’Argento si sono inserite in seconda fila la McLaren di un convincente Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, capace di superare in extremis l’altra vettura papaya di Lando Norris agguantando una preziosa quarta piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltà

Articoli correlati

Leggi anche: LIVE F1, GP Giappone 2026 in DIRETTA: sontuosa pole di Kimi Antonelli, che distacco a Russell! Ferrari lontana, la griglia di partenza

F1 Australia: super Mercedes! Pole Russell su Antonelli. Ferrari, Leclerc 4°Dominio delle Frecce d'argento nelle prime qualifiche del 2026: quasi otto decimi alla Red Bull di Hadjar, terzo davanti alla Ferrari di Leclerc.

Tutti gli aggiornamenti su Giro da urlo di Kimi Antonelli Pole in...

Temi più discussi: Imperial AS: sognate dai pro’, realizzate da Giro; Giro-E Enel 2026, scoprire le bellezze dell'Italia in sella alle e-bike: la maglia Blu per i leader, il percorso di 1.091 chilometri; In giro con la SLA: cosa sappiamo e cosa resta da imparare; Gasperini: L'espulsione di Wesley? Quando ti senti preso in giro devi fare la faccia da scemo...

Retegui, gol clamoroso contro Israele: tiro a giro da urlo!Retegui, gol clamoroso contro Israele: tiro a giro da urlo! Recupero palla sulla trequarti del numero 9 dell'Italia e arcobaleno di destro che si infila proprio sotto l'incrocio dei pali alla sinistra ... corrieredellosport.it

Fermo si tinge di rosa, il Giro d'Italia dopo 53 anni di attesa. «Una vetrina da urlo per tutto il territorio»«L’evento – commenta l’assessore allo Sport, Alberto Scarfini – è di una portata straordinaria per la storia della città e della provincia di Fermo tutta, dopo la tappa del 1972 e quelle della Tirreno ... corriereadriatico.it

Da hostess presa in giro dai tabloid a pilastro silenzioso della monarchia Carole Middleton oggi è molto più di “la mamma di Kate”: è la figura solida e discreta che i Windsor chiamano nei momenti difficili. Durante la malattia di Kate è stata fondamentale: pre - facebook.com facebook