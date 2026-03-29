Stamattina alle 7 si sono svolte le qualifiche di gara in Giappone, con Andrea Kimi Antonelli che ha ottenuto la prima posizione, bissando il risultato ottenuto in Cina. Antonelli, che corre con una Mercedes, ha conquistato la seconda pole consecutiva, confermando il suo buon stato di forma. In seconda fila si è piazzato il pilota con il miglior tempo tra le altre vetture.

L'appuntamento stamane alle 7. Andrea Kimi Antonelli continua a stupire: dopo pole e vittoria in Cina, ha conquistato anche in Giappone il primo posto al via, seconda pole consecutiva, confermando il feeling con la Mercedes e un momento di forma straordinario. «Grande Kimi. I sogni sono sempre più grandi», così il n°1 Aci, Geronimo la Russa. A Suzuka ha messo dietro il più esperto compagno George Russell, suo vero rivale per il titolo, ma staccato di quasi tre decimi, segno di una superiorità crescente. Antonelli si è detto più sereno e pronto, puntando a una gara pulita e a mantenere la leadership già alla prima curva. Vedremo. McLaren e Ferrari inseguono, Red Bull e Verstappen lontani (11°). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Kimi dalla pole. Leclerc seconda fila

Articoli correlati

Leggi anche: Antonelli ci ha preso gusto, Kimi in pole pure al GP Giappone: Leclerc in seconda fila a Suzuka

Russell in pole a Melbourne, Leclerc in seconda fila, male VerstappenLa Mercedes domina le qualifiche e si prende la prima fila, quarto il monegasco, settimo Hamilton MELBOURNE (AUSTRALIA) - George Russell su Mercedes...

KIMI ANTONELLI MEGLIO DI VETTEL! Pole Record in Cina! #f1 #mercedes #vettel #antonelli #ferrari

Contenuti e approfondimenti su Kimi dalla pole Leclerc seconda fila

Temi più discussi: F1: Antonelli ancora in pole, davanti a Russell in Giappone. Leclerc quarto LA GRIGLIA DI PARTENZA; Kimi Antonelli ancora in pole! Prima fila tutta Mercedes, Leclerc 4°; F1, seconda pole consecutiva per Antonelli in Giappone. Leclerc 4°, Hamilton 6°; F1, Kimi Antonelli ci prende gusto: pole anche in Giappone.

La griglia di partenza in Giappone: Kimi Antonelli in pole davanti a Russell. Leclerc quarto, Hamilton sesto. Rabbia Verstappen. «Macchina inguidabile»A Suzuka l'azzurro della Mercedes conferma il gran momento e batte ancora il compagno di squadra. Le Ferrari indietro ma Vasseur rilancia: «In gara può succedere di tutto». Max furioso, partirà solo u ... corriere.it

Post Qualifiche GP GIAPPONE Kimi Antonelli Pole a Suzuka, Ferrari Leclerc Furioso!Le qualifiche del GP del Giappone 2026 vedono una straordinaria pole di Kimi Antonelli a Suzuka, mentre la Ferrari soffre evidenti problemi di gestione energia e power unit. Charles Leclerc esplode vi ... newsf1.it

Oggi Andrea Kimi Antonelli è diventato il quarto pilota della storia della Formula 1 a ottenere la pole position nel Gran Premio successivo alla sua primissima pole position. Gli altri tre non sono altro che tre piloti che insieme fanno ben 17 titoli mondiali: Ayrton - facebook.com facebook

#F1 | Kimi ancora super: ecco perché la seconda pole di Antonelli vale molto più della prima x.com