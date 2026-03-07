Russell in pole a Melbourne Leclerc in seconda fila male Verstappen

Durante le qualifiche del Gran Premio d'Australia a Melbourne, la Mercedes ha conquistato la prima fila con George Russell in pole, mentre Charles Leclerc si è piazzato in seconda fila. Verstappen ha avuto una prestazione deludente, finendo tra gli ultimi. La sessione ha visto la Mercedes dominare, con Hamilton che si è posizionato settimo. La griglia di partenza è pronta per il primo appuntamento stagionale di Formula 1.

La Mercedes domina le qualifiche e si prende la prima fila, quarto il monegasco, settimo Hamilton MELBOURNE (AUSTRALIA) - George Russell su Mercedes in pole position nel Gran Premio d'Australia, primo appuntamento della stagione 2026 di Formula 1. È di 1'18"518 il tempo del pilota britannico, che precede di 0"293 il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli. In seconda fila c'è un sorprendente Isack Hadjar (Red Bull), terzo a 0"785, davanti a Charles Leclerc (Ferrari), quarto a 0"809. Terza fila tutta McLaren con Oscar Piastri (+0"862) davanti a Lando Norris (+0"957). Solamente settimo Lewis Hamilton con l'altra Rossa, con un ritardo di 0"960 da Russell.