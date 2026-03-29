Gp Giappone | Kimi Antonelli vince ancora

Kimi Antonelli ha conquistato la vittoria nel Gran Premio del Giappone, tagliando per primo il traguardo. Si tratta della seconda vittoria consecutiva per il pilota, dopo aver già trionfato nel Gran Premio della Cina. La gara si è svolta sul circuito giapponese, con Antonelli che ha preceduto gli avversari al termine delle prove.

Un'altra importante vittoria per Kimi Antonelli che in Giappone taglia per primo il traguardo dopo il trionfo al Gp Cina Un’altradomencia da record per Kimi Antonelli, il 19enne conquista un altro primo posto.Dopo aver trionfato due settimane fa al Gp Cina, stavolta arriva primo al Gp Giappone, avendo la meglio suCharles Leclerc(arrivato terzo) eLewis Hamilton(fermatosi in sesta posizione). Secondo posto perOscar Piastricon la McLaren. Grazie a questo traguardoKimi balza al primo posto nella classifica piloticon nove punto di vantaggio sull’altra Mercedes di George Russell che ha chiuso al quarto posto. Altra domenica da record perKimi Antonelliche è arrivato primo sul traguardo del Gp di F1 di Suzuka, in Giappone. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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