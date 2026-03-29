Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone del 2026, nonostante una partenza difficile. La gara si è conclusa con il pilota al primo posto, portandolo in testa alla classifica mondiale di Formula Uno dopo sole tre gare. Sul podio anche un altro pilota, mentre il pilota di una scuderia rivale si è classificato secondo.

Andrea Kimi Antonelli si complica la vita con una partenza da incubo ma vince comunque per dispersione il Gran Premio del Giappone 2026, diventando il nuovo leader del Mondiale di Formula Uno dopo tre tappe. Il giovane talento italiano della Mercedes centra un sensazionale back-to-back e firma il secondo hat trick (vittoria dalla pole con giro veloce) consecutivo, due settimane dopo aver festeggiato a Shanghai la prima pole ed il primo successo della carriera. Antonelli ha potuto quindi completare un pit-stop “gratis” superando sia la McLaren del leader Oscar Piastri che soprattutto l’altra Mercedes di George Russell, facendo il vuoto nel secondo stint su gomme hard dopo la ripartenza dalla Safety Car e legittimando il suo trionfo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Kimi Antonelli vince il GP del Giappone e balza in testa al Mondiale di F1! Podio d’orgoglio per Leclerc

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