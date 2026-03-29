Kimi Antonelli ha conquistato il suo secondo successo consecutivo al Gran Premio di Suzuka, in Giappone, dopo aver già vinto in Cina. Il pilota italiano, residente a San Marino, si è imposto sulla pista asiatica, confermando la sua presenza nel campionato di Formula 1. La vittoria è stata ufficializzata con i risultati della gara e il suo nome figura nella classifica finale.

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 di Suzuka, in Giappone, il suo secondo consecutivo dopo quello della Cina. Il giovanissimo pilota italiano della Mercedes a soli 19 anni ha già un patrimonio stimato nell’ordine dei milioni di euro grazie agli sponsor e al suo contratto con la scuderia tedesca. Nato a Bologna, Antonelli ha stabilito la sua residenza a San Marino, Paese di cui è anche ambasciatore dello sport. La residenza comporta diversi vantaggi fiscali, ma il pilota italiano ha comunque un legame con il piccolo Stato. La scuderia di Kart e Formula 4 con cui ha corso, La AKM, fondata dal padre Marco Antonelli, ha sede proprio sul monte Titano. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Kimi Antonelli vince ancora, la residenza a San Marino e il patrimonio del pilota italiano

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Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Formula 1 in Giappone, la sua seconda vittoria consecutiva x.com