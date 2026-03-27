Nelle seconde prove libere del Gran Premio del Giappone, terza tappa del campionato di Formula 1, Oscar Piastri ha registrato il miglior tempo. Antonelli si è mostrato sorpreso dalla prestazione dell’avversario, mentre Leclerc si è posizionato davanti a Hamilton nella classifica dei tempi. La sessione si è svolta sul circuito di Suzuka.

Oscar Piastri ha firmato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP del Giappone, terza tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito di Suzuka. Il pilota della McLaren ha trovato un gran guizzo sulla tortuosa pista del Sol Levante e ha fermato il cronometro su 1:30.133, riuscendo a mettere la testa davanti alle favoritissime Mercedes. Kimi Antonelli, reduce dalla sua prima storica vittoria in Formula Uno, si trova in seconda posizione con un distacco di 92 millesimi e precede il compagno di squadra George Russell, terzo a 0.205 con l’altra Freccia d’Argento. Quarta posizione per l’altra McLaren, quella guidata da Lando Norris: il Campione del Mondo insegue a 0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, risultati e classifica FP2 GP Giappone 2026: Antonelli sorpreso da Piastri, Leclerc davanti a Hamilton

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La prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone si chiude nel segno della Mercedes, con George Russell autore del miglior tempo in 1:31.666. Il britannico ha preceduto di un soffio il compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e la McLaren - facebook.com facebook