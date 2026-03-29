antonelli trionfa in giappone e vola in testa al mondiale di formula 1

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio del Giappone, ottenendo la sua seconda vittoria consecutiva nel campionato di Formula 1. La gara si è disputata in Giappone e ha visto il giovane pilota italiano salire sul podio. Con questa vittoria, Antonelli si è portato in testa alla classifica mondiale. La corsa ha seguito le tappe precedenti in Cina, dove aveva ottenuto il suo primo successo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Seconda vittoria consecutiva per il giovane campione italiano. Kimi Antonelli conquista il Gran Premio del Giappone e firma il secondo successo di fila nel campionato di Formula 1, dopo la vittoria ottenuta in Cina due settimane prima. Il pilota italiano della Mercedes, scattato dalla pole position, si impone con autorità e balza in vetta alla classifica mondiale. Il podio: Piastri e Leclerc alle spalle. Alle spalle di Antonelli chiudono Oscar Piastri, secondo con la McLaren, e Charles Leclerc, terzo al volante della Ferrari. Grazie a questo risultato, il giovane talento italiano diventa il primo pilota sotto i 20 anni a guidare il mondiale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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